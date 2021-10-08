Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 8 Ekim Cuma Bugün AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi yayında!

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı; AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan listeye göre belli oldu. Buna göre; 8 Ekim Cuma bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Arnavutköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 8 EKİM 2021 CUMA

NO: 7638319



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah HATUN ÇEŞME, KUMLUK, TERKOS-KARABURUN, TÜRKOĞLU sk bölgelerinde 08/10/2021 09:00:00 - 08/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7638328



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER sk / TAŞOLUK mah FİGEN, GÖZLEM, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 08/10/2021 13:00:00 - 08/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: YEDİVEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: OLGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KUMSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKALIN

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KUMSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKALIN

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKRTİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ