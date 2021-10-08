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Giriş Tarihi: 8.10.2021 09:16

Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 8 Ekim Cuma Bugün AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi yayında!

Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 8 Ekim Cuma Bugün AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi yayında!

Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre, bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?” sorusuna yanıt aranıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından güncel elektrik kesinti listesi yayınlandı.

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı; AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan listeye göre belli oldu. Buna göre; 8 Ekim Cuma bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Arnavutköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 8 EKİM 2021 CUMA

NO: 7638319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah HATUN ÇEŞME, KUMLUK, TERKOS-KARABURUN, TÜRKOĞLU sk bölgelerinde 08/10/2021 09:00:00 - 08/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7638328

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER sk / TAŞOLUK mah FİGEN, GÖZLEM, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 08/10/2021 13:00:00 - 08/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: YEDİVEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: OLGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KUMSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKALIN

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KUMSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKALIN

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKRTİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 8 Ekim Cuma Bugün AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi yayında!
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