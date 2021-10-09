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Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 9 Ekim 2021 Cumartesi Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Giriş Tarihi: 9.10.2021 09:32

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 9 Ekim 2021 Cumartesi Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 9 Ekim 2021 Cumartesi Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre, 9 Ekim Cumartesi bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Bu ilçeler arasında; Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Arnavutköy, Avcılar gibi ilçeler yer alıyor. Bu başlık altından, elektrik kesinti listesine ulaşabilir, konu ile ilgili detayları görebilirsiniz.

"Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanırken 9 Ekim Cumartesi bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine belli saat dilimleri aralığında elektrik verilmeyecek. İşte planlı elektrik kesinti listesi bilgileri.

ELETRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 9 EKİM 2021 CUMARTESİ

NO: 7612347

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-771 sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHU, ALKIŞ BARIŞ, AŞIK VEYSEL, BARBAROS 1, CEYLAN 2, DERAN, FUNDA, KILIÇ ALİPAŞA, SEDEF, SERİNPINAR, SEVİM sk / PINARTEPE mah AKBULUT, AYYILDIZ 1, BARBAROS 1, BAŞAR 1, BAŞÖZ, ERKUT, ESİN 1, MEHMET AKİF ERSOY, NİSA 1, SACİDE sk bölgelerinde 09/10/2021 00:30:00 - 09/10/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7623138

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYDINLIK, BURNAZ sk bölgelerinde 09/10/2021 09:00:00 - 09/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7623144

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, HİLAL, KARANFİL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARATAŞ sk bölgelerinde 09/10/2021 13:00:00 - 09/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.,

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

10:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: EKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİNCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FUAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAŞATLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KERVAN

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SOĞUKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: AYHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇERÇEVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ATAŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇULHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇALIKUŞU

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KÜÇÜKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: CUMA YOLU

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 9 Ekim 2021 Cumartesi Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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