AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 9 Ekim 2021 Cumartesi Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

"Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanırken 9 Ekim Cumartesi bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine belli saat dilimleri aralığında elektrik verilmeyecek. İşte planlı elektrik kesinti listesi bilgileri.
NO: 7612347
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-771 sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHU, ALKIŞ BARIŞ, AŞIK VEYSEL, BARBAROS 1, CEYLAN 2, DERAN, FUNDA, KILIÇ ALİPAŞA, SEDEF, SERİNPINAR, SEVİM sk / PINARTEPE mah AKBULUT, AYYILDIZ 1, BARBAROS 1, BAŞAR 1, BAŞÖZ, ERKUT, ESİN 1, MEHMET AKİF ERSOY, NİSA 1, SACİDE sk bölgelerinde 09/10/2021 00:30:00 - 09/10/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7623138
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYDINLIK, BURNAZ sk bölgelerinde 09/10/2021 09:00:00 - 09/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7623144
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, HİLAL, KARANFİL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARATAŞ sk bölgelerinde 09/10/2021 13:00:00 - 09/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.,
İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
10:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: EKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİNCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FUAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAŞATLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KERVAN
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SOĞUKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: AYHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ÇERÇEVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ATAŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇULHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇALIKUŞU
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KÜÇÜKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: CUMA YOLU
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ