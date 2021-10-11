Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 11 Ekim 2021 Pazartesi
Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:53

Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 11 Ekim 2021 Pazartesi

Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 11 Ekim 2021 Pazartesi

Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; 11 Ekim Pazartesi bugün İstanbul’un bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; kesintilerin yaşanacağı ilçeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar “Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından, elektrik kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

"Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı, yeni haftanın ilk gününde de araştırılıyor. Listeye göre; bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesinti listesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 11 EKİM 2021 PAZARTESİ

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SOYLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: HATIRGÖNÜL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KİRAZLIYAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BASAMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ALİ ÇAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GEZGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GÖKÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KARLITEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: HAKİKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MEVSİM ÇIKMAZI

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞELALE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KÖŞKYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MAYIS KUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: DELİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ALADOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: KUZGUN

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 7745339

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 11/10/2021 09:00:00 - 11/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7769319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7773321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ERCÜMENT, MESİRE, ORUÇ REİS, TEKCAN, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 11/10/2021 13:00:00 - 11/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7742319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ERCÜMENT, MESİRE, ORUÇ REİS, TEKCAN, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 11/10/2021 13:00:00 - 11/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 11 Ekim 2021 Pazartesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA