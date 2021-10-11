Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 11 Ekim 2021 Pazartesi

"Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı, yeni haftanın ilk gününde de araştırılıyor. Listeye göre; bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesinti listesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 11 EKİM 2021 PAZARTESİ

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SOYLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: HATIRGÖNÜL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KİRAZLIYAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BASAMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ALİ ÇAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GEZGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GÖKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: AYAZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KARLITEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: HAKİKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MEVSİM ÇIKMAZI

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞELALE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KÖŞKYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MAYIS KUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: DELİCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ALADOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: KUZGUN

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 7745339



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 11/10/2021 09:00:00 - 11/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7769319



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7773321



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ERCÜMENT, MESİRE, ORUÇ REİS, TEKCAN, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 11/10/2021 13:00:00 - 11/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7742319



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ERCÜMENT, MESİRE, ORUÇ REİS, TEKCAN, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 11/10/2021 13:00:00 - 11/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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