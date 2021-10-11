Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 11 Ekim 2021 Pazartesi

"Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı, yeni haftanın ilk gününde de araştırılıyor. Listeye göre; bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesinti listesi.
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SOYLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: HATIRGÖNÜL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KİRAZLIYAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BASAMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ALİ ÇAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GEZGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GÖKÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: AYAZMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KARLITEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: HAKİKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MEVSİM ÇIKMAZI
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞELALE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KÖŞKYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MAYIS KUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: DELİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: ALADOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: KUZGUN
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NO: 7745339
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 11/10/2021 09:00:00 - 11/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7769319
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgelerinde 11/10/2021 10:00:00 - 11/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7773321
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ERCÜMENT, MESİRE, ORUÇ REİS, TEKCAN, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 11/10/2021 13:00:00 - 11/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7742319
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ERCÜMENT, MESİRE, ORUÇ REİS, TEKCAN, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 11/10/2021 13:00:00 - 11/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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