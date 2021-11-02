Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi 2 Kasım 2021

"Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu ilçeler arasında; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar gibi ilçeler yer alıyor. İşte planlı elektrik kesinti listesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 2 KASIM 2021 SALI

NO: 7865325



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AKKUŞ, ALABORA, ALT, ALİ GÜLMEZ, AŞIK VEYSEL, BALCIBÜK, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BODUR, BOZKIR, BURGAZ, BİLGEHAN, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DALGIC, DELİORMAN, DENİZ YILDIZI, DERVİŞ, DESTAN, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ELATAN, ELMAS, EMEK, EMİN, ERENLER, ERGÜL, ERGÜN, F23, FİRUZE, G-832, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÖZTAŞI, GÖÇEN, GÖÇMENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KARAGÖZ, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KEHRİBAR, KERİM TEKİN, KIRLANGIÇ, KISA, KOBALT, KOCADERE, KOZA, KURŞUN, KUŞ, MAVİ, MÜMTAZ SEVİNÇ, MİKAİL, ONOK, PEHLİVAN, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, SADABAT, SADIK, SEL, SELİM, SEVTAP, SEVİNÇ, SEYİR, TALK, TAN, TAŞER, TETİK, TOKER, TOLGA, TUBA, TURAN, TÜTÜN, TİRYAKİ SUYU, ULUDAĞ, YEDİTEPE, YONGACI, YUSUF, ÇAVUŞ, ÇETE, ÇOLAK, ÖN, ÖNER, ÖZGÜNER, ÖZIŞIK, ÜLKEM, ÜLKER, ÜST, ŞAN, ŞÜKRÜ sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, BALCIBÜK, G-1, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-17, G-2, G-3, G-4, G-5, G-535, G-551, G-6, G-658, G-660, G-661, G-662, G-663, G-664, G-665, G-667, G-668, G-669, G-670, G-671, G-672, G-673, G-675, G-676, G-677, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-692, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-7, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-715, G-716, G-717, G-718, G-719, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, bölgelerinde 02/11/2021 00:00:00 - 02/11/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7866488



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 02/11/2021 09:00:00 - 02/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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