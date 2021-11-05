Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 5 Kasım 2021 Cuma AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında!

"Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 5 Kasım Cuma bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde belli saat dilimlerinde elektrik olmayacak. Bu ilçeleri ve saatlerini öğrenmek isteyenler için AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesinti listesi de yayınlandı.
NO: 7867414
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 05/11/2021 00:00:00 - 05/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7867416
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 05/11/2021 00:00:00 - 05/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7893451
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah İNCİRLİ YOLU, İNCİRLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/11/2021 09:30:00 - 05/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7893600
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah NİYAZİ BEY, İSTANBUL sk bölgelerinde 05/11/2021 14:00:00 - 05/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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