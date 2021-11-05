Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 5 Kasım 2021 Cuma AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında!

"Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 5 Kasım Cuma bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde belli saat dilimlerinde elektrik olmayacak. Bu ilçeleri ve saatlerini öğrenmek isteyenler için AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesinti listesi de yayınlandı.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 5 KASIM 2021 CUMA

NO: 7867414



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 05/11/2021 00:00:00 - 05/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867416



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 05/11/2021 00:00:00 - 05/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7893451



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah İNCİRLİ YOLU, İNCİRLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/11/2021 09:30:00 - 05/11/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7893600



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah NİYAZİ BEY, İSTANBUL sk bölgelerinde 05/11/2021 14:00:00 - 05/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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