Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta? 8 Kasım 2021 Pazartesi AYEDAŞ-BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı, güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. 8 Kasım Pazartesi bugün Arnavutköy, Avcılar, Bayrampaşa gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatleri öğrenmek isteyenler bu başlık altından; elektrik kesintisi bilgilerine ulaşabilirler.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 8 KASIM 2021 PAZARTESİ

NO: 7902418



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, NEVRUZ sk / HASTANE mah AKDEMİR, AKÇAKAVAK, AYASOFYA, BALABAN, BOSTAN, BURÇ, COŞKU, CİVANMERT, DEĞİRMEN KUYU, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HASTANE, KATİP, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAVİ ZÜMRÜT, NUSRET ARMAN, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ÇAĞATAY, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 08/11/2021 00:00:00 - 08/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7901342



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SUBAŞI sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN, ZAHİT sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, AĞAHAN, BAYHAN, BEKİROĞLU, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, ETHEM, GALERİ, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, HAZNEDAR, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, MEŞALE, SEKMEN, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER, ÖZGÜN sk / NENEHATUN mah KAZIM KARABEKİR, REVNAK sk / TAŞOLUK mah ARNAVUTKÖY, BAĞ, EGEMEN, ESENYEL, FİGEN, GÖLYOLU, GÖZLEM, GÜNNUR, KAZIM KARABEKİR, KENT, KIVILCIM, MEŞECİK, TEKİNSOY, ÖZAKIN sk bölgelerinde 08/11/2021 00:01:00 - 08/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7910324



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah 29 MAYIS, AZİM, BALKANLAR, DOSTLAR, HADIMKÖY-İSTANBUL, OĞUZATA, SADEGÜL, SÖĞÜTÖZÜ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 08/11/2021 02:00:00 - 08/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7910325



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 08/11/2021 04:00:00 - 08/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7898345



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk bölgelerinde 08/11/2021 04:00:00 - 08/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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