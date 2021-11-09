Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Kasım 2021 Salı AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında!

"Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. 9 Kasım Salı bugün Arnavutköy, Bağcılar, Bakırköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hangi ilçelerde ve saatlerde kesinti olacağını merak edenler ise bu başlık altından planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirler.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 9 KASIM 2021 SALI

NO: 7939333



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah DEFNE sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7939342



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL, YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN sk bölgelerinde 09/11/2021 03:00:00 - 09/11/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7939350



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 09/11/2021 03:00:00 - 09/11/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7939359



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 09/11/2021 06:00:00 - 09/11/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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