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Giriş Tarihi: 9.11.2021 09:36

Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Kasım 2021 Salı AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında!

Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Kasım 2021 Salı AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında!

AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; 9 Kasım 2021 Salı bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bu başlık altından; 9 Kasım 2021 Salı AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

"Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. 9 Kasım Salı bugün Arnavutköy, Bağcılar, Bakırköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hangi ilçelerde ve saatlerde kesinti olacağını merak edenler ise bu başlık altından planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirler.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 9 KASIM 2021 SALI

NO: 7939333

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah DEFNE sk bölgelerinde 09/11/2021 00:00:00 - 09/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939342

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL, YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN sk bölgelerinde 09/11/2021 03:00:00 - 09/11/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939350

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 09/11/2021 03:00:00 - 09/11/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939359

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 09/11/2021 06:00:00 - 09/11/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Kasım 2021 Salı AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında!
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