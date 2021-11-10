Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 10 Kasım 2021 AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesinti listesi de yayınlandı. Listeye göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte elektrik kesintisi ilçeleri ve saatleri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

NO: 7935342



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah DOLUNAY sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7902564



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 10/11/2021 00:01:00 - 10/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7927229



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 10/11/2021 02:00:00 - 10/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7935363



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 10/11/2021 04:00:00 - 10/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7901335



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UZUNÇAYIR sk bölgelerinde 10/11/2021 04:00:00 - 10/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7940611



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7903224



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AYHAN, CANFEDA, DAĞ, EBUSUUD, HÜNER, KARİYE, MAMUR, NAMDAR, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, VEYSEL KARANİ, YEDİ BAŞAK, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN sk / TAŞOLUK mah AKMAN, DALGIÇ, HALİL, KUMRU, ÇELİKEL, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7927371



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah MALTEPE, YAZGI sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7940613



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKGÜNAY, AYASOFYA, AYFER, BALABAN, BEKİR, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, İLKBAHAR, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7940618



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI, MEVLANA sk bölgelerinde 10/11/2021 13:00:00 - 10/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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