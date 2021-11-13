Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 13 Kasım 2021 Cumartesi AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında

"Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusunun yanıtı için araştırmalar başladı. AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanan güncel listeye göre; bugün Arnavutköy, Bağcılar, Bakırköy, Beyoğlu gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte planlı elektrik kesinti listesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 13 KASIM 2021 CUMARTESİ

NO: 7861347



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ALİ AĞA, ATALAY, DALFES, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ELMAS TRAŞ, ERMEYDANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, KURTULUŞ DERESİ, MUMCU REŞİT, NOTACI, PİR HÜSAMETTİN, SAFA MEYDANI, SAHANCI, YAHYA KÖPRÜSÜ, YENİ ASIR, YENİ NESİL, YENİYOL ZARİF sk / YENİŞEHİR mah ALİ AĞA, FERAH, SAFA MEYDANI sk bölgelerinde 13/11/2021 00:00:00 - 13/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7876383



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah DERE BOSTANI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, SELGEÇTİ sk bölgelerinde 13/11/2021 10:00:00 - 13/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ