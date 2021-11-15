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Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 15 Kasım 2021 Pazartesi
Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:28

Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 15 Kasım 2021 Pazartesi

Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 15 Kasım 2021 Pazartesi

Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; 15 Kasım Pazartesi bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu ilçeleri ve saatlerini öğrenmek isteyenler “Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; güncel elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

"Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta?" sorusunun yanıtı araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Güncel elektrik kesintisi listesine göre; bugün Arnavutköy, Bağcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Planlı elektrik kesinti listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 15 KASIM 2021 PAZARTESİ

NO: 8009634

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTÜRK, DENİZ YILDIZI, ERKUT, FAZIL, NESRİN, ORUÇ, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN sk / İMRAHOR mah ALKIŞ, ULUBATLI HASAN sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8009637

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTÜRK, DENİZ YILDIZI, ERKUT, FAZIL, NESRİN, ORUÇ, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN sk / İMRAHOR mah ALKIŞ, ULUBATLI HASAN sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8036396

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah KAİNAT, MİZAÇ, ZİRAAT sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8020321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AVNİYE, AYDİLEK, BAL, BAYRAK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KORE, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TİTİZ, UYGAR, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜNSİYET, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 15 Kasım 2021 Pazartesi
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