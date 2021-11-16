Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 16 Kasım 2021 Salı

16 Kasım Salı bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu ilçeler arasında Arnavutköy, Avcılar, Beşiktaş, Başakşehir gibi ilçeler yer alıyor. Bu kapsamda; "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da yayımlanan liste ile belli oldu. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 16 KASIM 2021 SALI

NO: 8009679



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AĞAÇ, BAKLALI-HACIMAŞLI, HURMA, KARAKAVAK, KOZALAK, LİMON, MAVERA, NİHAVENT, RABİA, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ÜSTÜNDAĞ, İNCİR sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8026420



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HURİ, MEVLANA sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8027325



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8009660



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, MEVLANA, RUKİYE, SAİME sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8036373



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALÇİÇEK, ATASAGUN, ATILAY, BAŞÇAVUŞ, BENEK, BEYREK, CELADET, DEYYAN, GÖÇ, GÜRKAN, HANYERİ, HASAN HÜSEYİN, KAŞİF, MANDIRA, MEDİNE, MUAZZEZ, NERMİN, SEYİT ONBAŞI, ŞİRİNYER sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7974355



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah FATİH sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BİLGE, CEVHER, CEYLAN, CÖMERT, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PELİKAN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SARNIÇ, SELAM, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YASEMİN, YAYLA, YENİ BAHAR, YEŞİM, ZAMBAK, ZEYBEK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ÇAĞLA, ÇELEBİ, ÇİÇEK, ÖZLEM, İĞDE, ŞAİR, ŞELALE, ŞEN, ŞÜKRAN, ŞİRİ bölgelerinde 16/11/2021 10:00:00 - 16/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8009681



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah BİLGEALP, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, EFE, SAĞLIK, SEYYİD, ÇİTLEMBİK sk bölgelerinde 16/11/2021 11:00:00 - 16/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ