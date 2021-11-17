Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 17 Kasım 2021 Çarşamba

"Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta?" sorusunun yanıtı, güncel olarak araştırılıyor. Planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanırken bugün Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

NO: 7993381



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1741., KAYAŞEHİR, SAFAHAT sk bölgelerinde 17/11/2021 00:01:00 - 17/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7993377



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735. sk bölgelerinde 17/11/2021 00:01:00 - 17/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ