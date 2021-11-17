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Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 17 Kasım 2021 Çarşamba
Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:43

Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 17 Kasım 2021 Çarşamba

Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 17 Kasım 2021 Çarşamba

Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; 17 Kasım 2021 Çarşamba bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Bu kapsamda, “Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi

"Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta?" sorusunun yanıtı, güncel olarak araştırılıyor. Planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanırken bugün Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

NO: 7993381

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1741., KAYAŞEHİR, SAFAHAT sk bölgelerinde 17/11/2021 00:01:00 - 17/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7993377

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735. sk bölgelerinde 17/11/2021 00:01:00 - 17/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 17 Kasım 2021 Çarşamba
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