Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık 2021 Çarşamba AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi sorgulama

"Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanırken 1 Aralık Çarşamba bugün Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte planlı elektrik kesinti listesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

NO: 8296342



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA, SATİN, TOMURCUK, YİĞİTALP, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZEYTİNLİBAHÇE, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 01/12/2021 10:00:00 - 01/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8296343



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah KELKİT ÇAYI, MERİÇ, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, ÇORUH sk bölgelerinde 01/12/2021 11:00:00 - 01/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ