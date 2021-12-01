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Giriş Tarihi: 1.12.2021 09:18

Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık 2021 Çarşamba AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi sorgulama

Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık 2021 Çarşamba AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi sorgulama

Güncel ve planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda; İstanbul ili için Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aranıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelere ve saatlerine ulaşabilirsiniz.

"Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanırken 1 Aralık Çarşamba bugün Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte planlı elektrik kesinti listesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

NO: 8296342

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA, SATİN, TOMURCUK, YİĞİTALP, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZEYTİNLİBAHÇE, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 01/12/2021 10:00:00 - 01/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8296343

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah KELKİT ÇAYI, MERİÇ, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, ÇORUH sk bölgelerinde 01/12/2021 11:00:00 - 01/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık 2021 Çarşamba AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi sorgulama
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