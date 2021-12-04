Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 4 Aralık 2021 Cumartesi
Giriş Tarihi: 4.12.2021 10:40

Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 4 Aralık 2021 Cumartesi

Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 4 Aralık 2021 Cumartesi

Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; 4 Aralık Cumartesi bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Bu kapsamda; konu ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen vatandaşlar “Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

Elektrik kesintisi için araştırmalar sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. 4 Aralık Cumartesi bugün Kağıthane, Şişli, Sultangazi gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte elektrik kesintisi bilgileri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

NO: 8227525

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227518

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227516

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227529

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227528

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227508

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AVNİ ANIL, CERRAHPAŞA, DİVAN, GENÇLİK, HALİKARNAS, MEHMET AKİF ERSOY, RAUF DENKTAŞ, VAKIF, VEZİRLER sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227531

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227519

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 140., 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72., 74., BARIŞ, GÖÇMEN, MOHAÇ, ÖZAL sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227530

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, OLİMPİYAT, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227526

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227527

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KOCATEPE, MESİRE sk / SAHİL mah AKTOPRAK, AKİDE, AYÇA, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, ERMİŞLER, HASIR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KUMRAL, KUŞKALE, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SAMANYOLU, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, YİĞİTLER, ÇAVDAR, İBRİŞİM, İLKE, ŞANLI, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227517

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 28., 30., 54., FATİH SULTAN MEHMET, ÖZAL sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 4 Aralık 2021 Cumartesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA