Elektrikler ne zaman gelecek, bugün saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 4 Aralık 2021 Cumartesi

Elektrik kesintisi için araştırmalar sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. 4 Aralık Cumartesi bugün Kağıthane, Şişli, Sultangazi gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte elektrik kesintisi bilgileri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ

NO: 8227525



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8227518



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8227516



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8227529



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8227528



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8227508



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AVNİ ANIL, CERRAHPAŞA, DİVAN, GENÇLİK, HALİKARNAS, MEHMET AKİF ERSOY, RAUF DENKTAŞ, VAKIF, VEZİRLER sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8227531



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8227519



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 140., 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72., 74., BARIŞ, GÖÇMEN, MOHAÇ, ÖZAL sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8227530



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, OLİMPİYAT, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8227526



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8227527



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KOCATEPE, MESİRE sk / SAHİL mah AKTOPRAK, AKİDE, AYÇA, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, ERMİŞLER, HASIR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KUMRAL, KUŞKALE, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SAMANYOLU, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, YİĞİTLER, ÇAVDAR, İBRİŞİM, İLKE, ŞANLI, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8227517



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 28., 30., 54., FATİH SULTAN MEHMET, ÖZAL sk bölgelerinde 04/12/2021 00:30:00 - 04/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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