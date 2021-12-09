Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 10 Aralık 2021 Cuma elektrik kesintisi ilçeleri

Planlı elektrik kesinti listesi; AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; Arnavutköy, Bağcılar, Bakırköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Kesinti yaşanacak ilçeleri öğrenmek isteyenler ise "Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte elektrik kesinti listesi.
NO: 8417324
ISTANBUL BAKIRKÖY ilce -ZUHURATBABA mah bölgelerinde 10/12/2021 00:05:00 - 10/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8489353
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 10/12/2021 15:00:00 - 10/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ