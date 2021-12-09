Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 10 Aralık 2021 Cuma elektrik kesintisi ilçeleri

Planlı elektrik kesinti listesi; AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; Arnavutköy, Bağcılar, Bakırköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Kesinti yaşanacak ilçeleri öğrenmek isteyenler ise "Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte elektrik kesinti listesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 10 ARALIK 2021 CUMA

NO: 8417324



ISTANBUL BAKIRKÖY ilce -ZUHURATBABA mah bölgelerinde 10/12/2021 00:05:00 - 10/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8489353



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 10/12/2021 15:00:00 - 10/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ