Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesilecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 12 Aralık 2021 Pazar Elektrik kesintisi

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı için AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından güncel liste duyuruldu. Listeye göre; Beşiktaş, Beylikdüzü gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu başlık altından; AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 12 Aralık 2021 Pazar elektrik kesintisi listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 12 ARALIK 2021 PAZAR

NO: 8506324



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 12/12/2021 09:00:00 - 12/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8492316



İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 12/12/2021 09:00:00 - 12/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ