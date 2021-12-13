Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta, hangi ilçelerde kesinti var? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi 13 Aralık 2021 Pazartesi

Planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; 13 Aralık Pazartesi bugün Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte planlı elektrik kesinti listesi!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ

NO: 8534360



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 4. sk bölgelerinde 13/12/2021 00:00:00 - 13/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8534341



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 3. sk bölgelerinde 13/12/2021 00:00:00 - 13/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8534340



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 2., İSTOÇ 3. sk bölgelerinde 13/12/2021 00:00:00 - 13/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8517456



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 3., 4., 5., 6., 7., 8., OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 13/12/2021 09:00:00 - 13/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ