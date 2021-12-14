Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 14 Aralık 2021 AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayında!

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bilindiği üzere; güncel liste AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanırken 14 Aralık Salı bugün Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte elektrik kesintisi bilgileri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 14 ARALIK 2021 SALI

NO: 8513292



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah ONDOKUZ MAYIS sk / FATİH mah 857., 858., 859., 862., 863., 864., 865., 866., PAZARYOLU sk / PINAR mah 1267., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1282., 1286., 1287., AHMET ARİF, ONDOKUZ MAYIS sk / YEŞİLKENT mah 1272. sk / ÜÇEVLER mah PAZARYOLU sk bölgelerinde 14/12/2021 00:00:00 - 14/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8513296



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 850., 851., 852., 853., ONDOKUZ MAYIS, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 14/12/2021 03:00:00 - 14/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8540371



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1105., 1109., 1121., 1130., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 14/12/2021 09:00:00 - 14/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8513309



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 379., 381., 382., 385., 390. sk / İNÖNÜ mah 362., 364., MANDIRA sk bölgelerinde 14/12/2021 09:00:00 - 14/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8534335



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 14/12/2021 09:00:00 - 14/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8534362



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2136., MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 14/12/2021 09:00:00 - 14/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8567725



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1190., 1192., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 14/12/2021 10:00:00 - 14/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ