Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 15 Aralık 2021

Elektrik kesinti listesi, 15 Aralık Çarşamba günü de araştırılıyor. Bilindiği üzere; İstanbul için planlı kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. 15 Aralık Çarşamba bugünkü listeye göre; Bahçelievler, Beylikdüzü, Eyüpsultan gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Peki; elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta? İşte planlı elektrik kesinti listesi!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 15 ARALIK 202 ÇARŞAMBA

NO: 8569437



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / HÜRRİYET mah GÜLNİHAL sk / ZAFER mah CUMHURİYET, GÖKDAĞI, GÖLDAĞI, KURULTAY, TÜRKİSTAN, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 15/12/2021 00:00:00 - 15/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8569438



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, BABAOCAĞI, BAKİ, BAKİ ÇIKMAZI, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, FUZULİ, GÜMÜŞ, GÜNEY, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, MERİH , SANCAK 1, SEVİLAY, TÜRKBEYİ, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYABEY, İPEK 1, ŞELALE, ŞEYHGALİP sk bölgelerinde 15/12/2021 00:00:00 - 15/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8575576



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ÇAVUŞPAŞA, İBRAHİM ÇALLI sk / ŞİRİNEVLER mah SEÇKİN sk bölgelerinde 15/12/2021 12:00:00 - 15/12/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ