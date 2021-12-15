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Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 15 Aralık 2021
Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:34

Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 15 Aralık 2021

Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 15 Aralık 2021

Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; 15 Aralık Çarşamba bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu kapsamda, kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini öğrenmek isteyenler “Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

Elektrik kesinti listesi, 15 Aralık Çarşamba günü de araştırılıyor. Bilindiği üzere; İstanbul için planlı kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. 15 Aralık Çarşamba bugünkü listeye göre; Bahçelievler, Beylikdüzü, Eyüpsultan gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Peki; elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta? İşte planlı elektrik kesinti listesi!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 15 ARALIK 202 ÇARŞAMBA

NO: 8569437

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / HÜRRİYET mah GÜLNİHAL sk / ZAFER mah CUMHURİYET, GÖKDAĞI, GÖLDAĞI, KURULTAY, TÜRKİSTAN, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 15/12/2021 00:00:00 - 15/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8569438

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, BABAOCAĞI, BAKİ, BAKİ ÇIKMAZI, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, FUZULİ, GÜMÜŞ, GÜNEY, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, MERİH , SANCAK 1, SEVİLAY, TÜRKBEYİ, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYABEY, İPEK 1, ŞELALE, ŞEYHGALİP sk bölgelerinde 15/12/2021 00:00:00 - 15/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8575576

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ÇAVUŞPAŞA, İBRAHİM ÇALLI sk / ŞİRİNEVLER mah SEÇKİN sk bölgelerinde 15/12/2021 12:00:00 - 15/12/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayında! 15 Aralık 2021
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