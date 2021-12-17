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Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:13

Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 17 Aralık 2021 Cuma AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesintisi!

Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 17 Aralık 2021 Cuma AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesintisi!

AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; 17 Aralık Cuma bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Bu noktada; “Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte 17 Aralık 2021 Cuma AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi!

"Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanmış olup listeye göre bugün Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü gibi ilçelere bir süreliğine elektrik verilmeyecek. İşte planlı elektrik kesinti listesi!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 17 ARALIK 2021 CUMA

NO: 8560393

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 17/12/2021 09:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608529

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8610468

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 17/12/2021 10:00:00 - 17/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 17 Aralık 2021 Cuma AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesintisi!
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