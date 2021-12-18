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Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 18 Aralık 2021 Cumartesi planlı elektrik kesinti listesi
Giriş Tarihi: 18.12.2021 11:21

Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 18 Aralık 2021 Cumartesi planlı elektrik kesinti listesi

Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 18 Aralık 2021 Cumartesi planlı elektrik kesinti listesi

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; 18 Aralık Cumartesi bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Planlı elektrik kesinti listesi; AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bugün Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Kesinti yaşanacak ilçeler ile saatlerini öğrenmek isteyenler ise "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte elektrik kesintisi bilgileri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 18 ARALIK 2021 CUMARTESİ

NO: 8381488

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BALLI, EYLÜL, FUNDA, GEYİKLİ, GONCA, KAMELYA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, LALE, LAVİNYA, LİLYUM, NİSBETİYE, SÜLÜN, SÜMBÜL, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, İRİS sk / NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk bölgelerinde 18/12/2021 00:00:00 - 18/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8569422

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, CAMİ, CİN DERESİ, MERDİVENLİ 1, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 18/12/2021 10:00:00 - 18/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 18 Aralık 2021 Cumartesi planlı elektrik kesinti listesi
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