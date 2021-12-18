Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile 18 Aralık 2021 Cumartesi planlı elektrik kesinti listesi

Planlı elektrik kesinti listesi; AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bugün Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. Kesinti yaşanacak ilçeler ile saatlerini öğrenmek isteyenler ise "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte elektrik kesintisi bilgileri.
NO: 8381488
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BALLI, EYLÜL, FUNDA, GEYİKLİ, GONCA, KAMELYA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, LALE, LAVİNYA, LİLYUM, NİSBETİYE, SÜLÜN, SÜMBÜL, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, İRİS sk / NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk bölgelerinde 18/12/2021 00:00:00 - 18/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8569422
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, CAMİ, CİN DERESİ, MERDİVENLİ 1, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 18/12/2021 10:00:00 - 18/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ