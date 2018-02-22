Tahincioğlu’ndan 2.5 milyarlık ciro

Tahincioğlu Gayrimenkul
, geçen yıl satış rakamlarıyla liderliği elde etti. Şirket, 2017 yılı içinde tanıtımlarını yaptığı 4 yeni projesi Bomonti, Küçükyalı, İstinye ve Kağıthane ile devam eden projelerinde konut, ofis ve dükkandan oluşan 1.454 bağımsız birimin satışını gerçekleştirerek, yılı 2.5 milyar lira rekor ciroyla kapattı. Bu satış rakamlarıyla 'sektör lideri' olduklarına dikkat çeken Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Rekorlarla dolu bir yıl oldu. 2018'de de yine kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz. Yıl içinde Nidakule Levent, Nidapark Seyrantepe, Nidapark Başakşehir projelerini bitirdik. Bomonti, Küçükyalı, İstinye ve Kağıthane'de satışlar tüm hızıyla sürüyor" dedi.
Nidapark İstinye'de toplantı düzenleyerek projedeki son gelişmeleri paylaşan Özcan Tahincioğlu, sektör değerlendirmesinde de bulundu. Nidapark İstinye'de 538 bağımsız birim bulunduğunu anlatan Tahincioğlu, projenin yüzde 30'unu sattıklarını söyledi. Tahincioğlu, "Projede 3 ayrı mahalle var. En düşük fiyat KDV hariç 1 milyon 850 bin lira. Metrekare fiyatı ise 15 bin 800 lira. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 ile daha geniş konutlar bulunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uyguluyoruz, ayrıca Emlak Konut
GYO kampanyaları da geçerli" diye konuştu. 2 BİN 400 İLAVE İSTİHDAM
2018 yılı
için yatırımlarına devam edeceklerini açıklayan Tahincioğlu, devam eden projeleriyle birlikte Çengelköy, Beykoz ve Zeytinburnu arsalarında çalışmalar yaptıklarını söyledi. 2017'de 1.700 kişilik ek istihdama imza attıklarını kaydeden Tahincioğlu, 2018'de ise ek 2 bin 400 kişilik istihdam sağlayacaklarını dile getirdi. ?3 BÜYÜK GYF SATIŞI
2017'de başladığı ve devam eden projelerle 1.5 milyon metrekare alanda 4 bin 567 bağımsız bölümün inşasına devam eden Tahincioğlu, bu dönemde gayrimenkul yatırım fonlarına (GYF) yaptığı satışlarla dikkat çekti. 3 büyük GYF satışıyla sektörde önemli bir başarı yaşadıklarını anlatan Özcan Tahincioğlu, "İstanbul Finans Merkezi
'nin yanında yer alan ofis projemiz Nidakule Ataşehir Batı'nın tamamı tek seferde İş Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'na sattık. Ayrıca ÜNLÜ & Co iştiraki ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonuna ve Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'na da satış gerçekleştirdik. GYF'lere toplamda 376 milyon lira satış yaparak bu alanda da bir rekora imza attık" ifadelerini kullandı.
Tahincioğlu, "Amacımız bu araçlarla yatırımcı çekebilmek. Sistemi basitleştirerek bunu başarabiliriz" dedi.