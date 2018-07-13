Yılan hikâyesine dönen konut projesi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Esenyurt'ta onlarca konut projesi imar sorunu nedeniyle tamamlanamadı. 2011'de Saylan İnşaat'tan satın aldıkları evlerin hâlâ teslim edilmediğini belirten yüzlerce aile, farklı şirketler tarafından mağduriyet yaşadıklarını ileri sürdü. Mağdurların iddiasına göre devralan şirket de mevcut mağdurların sorununu çözmek yerine 137 kişiye daha maket üzerinden daire sattı. Saylan Konut Mağdurları Derneği'nden İbrahim Bulut, "Paramızla alınan arsalar sürekli el değiştiriyor. Her gelen mağdur ediyor çözüm değil sorun üretiyor. İnsanlar ev hayali kurarken evine haciz geliyor. 15 aydır Prometyum A.Ş. isimli firma mağduriyetimizi çözeceğini vadedip arsaları uhdesine almasına rağmen ödemelerimizi yapmıyor. Evlerimiz de yapılmıyor. Yetkililerden en azından bu arsalara verilen inşaat ruhsatlarının iptalini istiyoruz" dedi.