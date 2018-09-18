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’de konutlara dopingi

Giriş Tarihi: 18.9.2018
İzmir’de konutlara metro dopingi
Endeksa.com Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, 'de hattındaki konutların tüm şehir ortalamasından daha yüksek olduğunu belirtti. İzmir'de metro hattı güzergahındaki konutların ortalama metrekare satış fiyatının 2 bin 667 TL olduğunu söyleyen Daylan, şunları kaydetti: "Hat üzerindeki konutların ortalama konut satış fiyatı 320 bin TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl. Metro güzergahındaki konutlar son 1 yılda yüzde 21, son 4 yılda yüzde 98 artış göstermiş durumda." Şehir genelinde ortalama metrekare konut fiyatının 2 bin 569 lira olduğunu söyleyen Daylan, İzmir genelinde konut fiyatlarının son 1 yılda yüzde 24, son 4 yılda ise yüzde 78 artış gösterdiğini belirtti.

Aylin Daylan İzmir'de konut yatırımının ortalama geri dönüş süresinin 20 yıl olduğunu kaydetti.
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İzmir’de konutlara metro dopingi
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