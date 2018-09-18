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Öğrenciye 1.200 liraya

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Öğrenciye 1.200 liraya kiralık ev
Üniversite yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından eğitim öğretimde yeni dönemin başlamasıyla arayışlarını hızlandıran öğrenciler, piyasayı hareketlendirdi. RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, "Öğrencilerin kiralık ev arayışları özellikle , ve Bakırköy ilçelerinde yoğunlaşıyor. Fiyatlar aynı ilçe sınırlarında sokağa göre bile değişiklik gösterse de, 1+1 kiralık dairelerin fiyatları Bakırköy'de 1.200 TL'den başlayıp 1.500 TL'ye kadar çıkarken, Beşiktaş merkez ve bölgesinde minimum kira bedeli 1.600 TL, - Kadıköy arasında 1.400 TL seviyesinde bulunuyor" diye konuştu.
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Öğrenciye 1.200 liraya kiralık ev
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