Öğrenciye 1.200 liraya kiralık ev

Üniversite yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından eğitim öğretimde yeni dönemin başlamasıyla kiralık ev
arayışlarını hızlandıran öğrenciler, piyasayı hareketlendirdi. RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, "Öğrencilerin kiralık ev arayışları özellikle Beşiktaş
, Kadıköy
ve Bakırköy ilçelerinde yoğunlaşıyor. Fiyatlar aynı ilçe sınırlarında sokağa göre bile değişiklik gösterse de, 1+1 kiralık dairelerin fiyatları Bakırköy'de 1.200 TL'den başlayıp 1.500 TL'ye kadar çıkarken, Beşiktaş merkez ve Ortaköy
bölgesinde minimum kira bedeli 1.600 TL, Göztepe
- Kadıköy arasında 1.400 TL seviyesinde bulunuyor" diye konuştu.