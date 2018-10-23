Evde kampanyalı alım öne çıktı

Ev sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar konut alımına hızla devam ediyor ancak banka
ların konut kredisi faiz
oranları konut satışlarında büyük erişim sorunu çıkarıyor. En düşük yüzde 2, en yüksek ise yüzde 3.10 seviyesini gören faiz oranlarıyla ödeme yapamayanlar, konut alım talebini erteliyor. Son veriler de bankaların kredi faizi oranlarının konut alımı üzerindeki etkisini bir kez daha açığa çıkardı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde eylül ayında 127 bin 327 konut satışı gerçekleştirildi. Eylülde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 21 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 geriledi.
Yine eylül ayında banka kredili satışlar olarak bilinen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 azalarak 11 bin 330'a geriledi.Yüksek konut kredisi faiz oranları nedeniyle uzun süredir azalışını sürdüren ipotekli satışlar, eylül ayında dibi gördü. Eylülde yüzde 72 azalan ipotekli satışlar ağustosta ise yüzde 67 daralmıştı. ŞİRKETTEN ALIYOR
Buna göre, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.9 olarak belirlendi. Şirketlerin bünyesinde hayata geçirilen ödeme modelleriyle satışlarda ise artış devam ediyor. Bankalardan konut kredisi çekmek istemeyen vatandaş, mevcut kampanyalara yöneliyor.
Bu nedenle diğer konut satışları artışını sürdürüyor. Diğer konut satışları eylülde, yıllık bazda yüzde 16.3 artarak 115 bin 997 olarak belirlendi. BÜYÜK FIRSATLAR İÇİN SON HAFTAYA GİRİLİYOR
Bu koşullarda ev sahibi olmak isteyenlere büyük erişim imkanı sağlayan hükümet ve gayrimenkul sektörünün sunduğu pek çok fırsat için son haftaya girildi. Pek çok fırsat için son tarih olan 31 Ekim'e kadar ev sahibi olmak isteyenler hem indirimler, hem de uygun ödeme koşullarına sahip olacak. Herhangi bir süre uzatılması yapılmazsa; konutta ve iş yerinde yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen KDV ile iki taraf için yüzde 4'ten yüzde 3'e çekilen harç indirimi 31 Ekim'de bitecek. Konuyla ilgili sektörden uzatma talebi var ancak henüz bir çalışma yapılmadı. Yine 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyası da son haftasına girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Emlak Konut
GYO ve sektörün çatı örgütleri tarafından başlatılan; faiz oranını yüzde 0.98'e, peşinat tutarını yüzde 10'a düşüren ve yüzde 10 indirim imkânı sunan 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' Kampanyası 31 Ekim'de son bulacak. BARIŞ SÜRESİ DOLUYOR
'İmar Barışı' düzenlemesine başvuru süresi de doluyor. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek. ÜÇ KATINI ÖDEYECEK
Mevcut koşullarda bankadan konut kredisi çekmek isteyen bir vatandaş, bankaya toplamda çektiği tutarın en az 3 katını geri ödemek durumunda kalıyor. Buna göre en düşük faiz oranı olan yüzde 2 ile bankadan 300 bin lira konut kredisi çeken bir tüketici geriye toplamda 796 bin lira ödeme yapacak. En yüksek faiz oranı olan 3.10'dan 300 bin lira konut kredisi çeken tüketicinin ise geri ödemesi toplamda 1 milyon 148 bin lira olacak.