Türkiye büyük fırsatlara gebe

2020 yılının çok zor bir yıl olduğunu belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, çok sayıda sektörün salgın nedeniyle küçülmeye giderken, bazı alanlarda ise ön görülemez büyümeler yaşandığını söyledi. Çetinsaya, "Bilinmezlikler içinde geçirdiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Tek temennimiz bu günleri ardımızda bırakarak bir daha yaşamak zorunda kalmamak. Böylesine bilinmez ve büyük bir salgından ülkemizin de etkilenmemesi gibi bir durum olamaz. Ancak dünyadaki dengelerin değiştiği bir dönemin de başlangıcı olarak nitelendirilen bugünlerin ülkemiz adına büyük fırsatlara gebe olduğu kanaatindeyim. Türk insanının çalışma azmini, fırsatları değerlendirme yeteneğini salgın döneminde tüm dünya gördü" şeklinde konuştu.Türkiye'nin medikal ihtiyaçların üretimi noktasında aksama yaşamadan faaliyet gösteren bir ülke olduğunu söyleyen Çetinsaya, "Aynı dinamikliği daha pek çok sektörde gösterdik. İnşaat sektörü de bunlardan biri oldu. Konut kredi faizlerindeki kampanyalar hızlı bir hareketlilik yaşanmasını sağladı. Geçtiğimiz yılların aynı dönemlerine kıyasla satış rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Aralık ayı konut satışı öngörüleriyle birlikte yılın 1.5 milyon konut satışıyla tamamlanması bekleniyor. Bu tablo da bizlere; küresel ölçekte böylesine etkili bir durumda dahi milletimizin çalışma azmini, yatırım fırsatlarını değerlendirmeye yönelik enerjisini, ekonomiye ve sektöre ilişkin güvenini gösteriyor" ifadelerini kullandı.Tüketici talebinin pandemi döneminde bahçeli ve balkonlu evlere yöneldiğini belirten Çetinsaya, bu taleplere karşılık arazi geliştirmenin gerekli olduğunu söyledi. Çetinsaya, koronavirüs sürecinin birçok şeyi değiştirdiğine vurgu yaparak, "Taleplerin, düşüncelerin yönü değişti. Daha alçak, yaygın, bahçeli, geniş balkonlu binalara talep gelmeye başladı. Artık daha düşük katlı binaların yapılması isteniyor. Bu da şehirlerde yayılma sürecini başlattı. Ancak bu yayılım için araziye ihtiyaç var" diye konuştu. İnsanların daha çok şehirlerde yaşamak istediğinin altını çizen Çetinsaya, "Bizim de daha geniş alanlarda arazi üretmemiz gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediye meclislerinde bu konuda onayların çıkmasını bekliyoruz. Arazi gelişiminde bir takım gayretler var, ancak 2021'le birlikte bunu daha da arttırmalıyız" ifadelerini kullandı.