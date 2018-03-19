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8 Ressamın ortak 'Karma Resmi Sergisi' açıldı

Eskişehir'de 8 ressamın 1 yıl içerisinde yağlı boya tekniği ile çizdikleri ortak çalışmalarından oluşan 'Karma Resim Sergi'si açıldı.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 16:50
8 Ressamın ortak 'Karma Resmi Sergisi' açıldı

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da açılışı yapılan sergiye Eskişehirli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Ressam Gülümser Uluçay, sergilenen eserlerinin 1 yıllık çalışmaları sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Uluçay, "1 yıllık çalışmamızın sonucu olan eserlerimizi Eskişehirlilerin beğenisine sunmaya çalışacağız. İnşallah beğenirler. Eserlerimiz yağlı boya tekniği ile yapıldı. Serbest çalıştık. Herkes istediği konuyu resmetti. 8 kişiyiz. 40'a yakın eserimiz var. Eserlerimizi birleşip ortak buluşma yerimizde yapıyoruz. Amacımız sanata katkı yapabilmek. Katılım yoğun. Sağ olsun Eskişehir halkı sanata yatkın. Eserlerimize sevgi gösterdiklerinde bizde mest oluyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Karma Resim Sergisi 5 gün boyunca devam edecek.

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8 Ressamın ortak 'Karma Resmi Sergisi' açıldı
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