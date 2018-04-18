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Odunpazarı Belediyesi’nden

Odunpazarı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik görevlileri, Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan yapıların lerini denetlemeye devam ediyor.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:31
Odunpazarı Belediyesi’nden asansör uyarısı

denetimlerini sürdüren Yapı Kontrol Müdürlüğü Teknik Görevlileri, güvensiz ve kusurlu olduğu tespit edilen asansörleri hizmetten men ediyor. Hizmetten men etme işleminin 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 24'üncü Maddesinin 4'üncü Bendi' nca uygulandığını söyleyen yetkililer, asansör bakım firmalarının sözleşme dahilinde asansörlerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Yetkililer, "A tipi muayene kuruluşu olan Makine Mühendisleri Odası Şubesi'nin kırmızı etiket ile kusurlu bulduğu asansörler, apartman yöneticileri tarafından dikkatle takip edilerek, can ve mal güvenliği açısından bakım firmalarına ivedilikle bildirilmelidir" ifadelerini kullandı.

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Odunpazarı Belediyesi’nden asansör uyarısı
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