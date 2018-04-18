Odunpazarı Belediyesi’nden asansör uyarısı

Asansör denetimlerini sürdüren Yapı Kontrol Müdürlüğü Teknik Görevlileri, güvensiz ve kusurlu olduğu tespit edilen asansörleri hizmetten men ediyor. Hizmetten men etme işleminin 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 24'üncü Maddesinin 4'üncü Bendi' uyarınca uygulandığını söyleyen yetkililer, asansör bakım firmalarının sözleşme dahilinde asansörlerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Yetkililer, "A tipi muayene kuruluşu olan Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin kırmızı etiket ile kusurlu bulduğu asansörler, apartman yöneticileri tarafından dikkatle takip edilerek, can ve mal güvenliği açısından bakım firmalarına ivedilikle bildirilmelidir" ifadelerini kullandı.

