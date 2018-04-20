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Karacan’dan İl Başkanlığı’na ziyaret

’de bir dizi temaslarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 15:59
Karacan’dan AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret

Karacan, yeniden başkanlığa seçilen İl Başkanı Dündar Ünlü ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette konuşan Karacan, "Başkanımız inşallah güzel hizmetlere bu dönemde devam edecek. olarak 'de il başkanımız ve ekibinin güzel imzası var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Eskişehir'de AK Parti'nin emin ellerde olduğuna yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin gündemi de yoğun. Bugün meclis bir çalışma yapıp seçimle ilgili bir karar alacak. 24 Haziran 2018'de genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kavuşması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Seçime tüm illerimiz zaten hazırdı. Teşkilatlarımız diri, teşkilatlarımız hazır. Yüksek bir motivasyon ile seçime en hazır parti olarak devam edeceğiz. Sadece ana kademe değil; gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve tüm ilçelerimizle beraber seçime hazır vaziyette yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Karacan, Başkan Dündar Ünlü'ye ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yer aldığı bir tablo hediye etti.

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Karacan’dan AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret
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