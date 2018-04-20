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Kocaçınar Yaşam Merkezi sakinleri Hayvanat Bahçesini gezdi

Odunpazarı Belediyesi’nin yaşlı bireyler için hayata geçirdiği Koca Çınar Yaşam Merkezi’nde sosyal aktiviteler devam ediyor.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:11
Kocaçınar Yaşam Merkezi sakinleri Hayvanat Bahçesini gezdi

Odunpazarı Belediyesi Kocaçınar Yaşam Merkez'indeki yaşlı bireyler için Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'nda yer alan Hayvanat Bahçesi ve Sualtı Dünyası'na gezi düzenledi. Geziye Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimi 29 yaşlı birey katıldı. Hayvanat Bahçesi ve Sualtı Dünyası'nı gezen yaşlılar, sadece fotoğraf ve videolarda gördükleri bazı hayvanları yakından görmenin şaşkınlığını yaşadı. Hayvanlar ile ilgili bilgi alan yaşlılar, daha sonra Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'nı gezdi. Keyifli bir gün geçiren yaşlı bireyler, sosyal etkinliklerin devam etmesini istedi. Yaşlı bireyler, ayrıca kendileri için bu tür etkinlikleri düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.

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Kocaçınar Yaşam Merkezi sakinleri Hayvanat Bahçesini gezdi
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