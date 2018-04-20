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Lösemili çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri "Hadi Bizi Gönülden Destekle" ekibi, Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji ve Pediatri Bölümlerinde ayakta tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:07
Lösemili çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

Çocukların motivasyonlarının artırılmasının ve milli bayram coşkusunu yaşamalarının amaçlandığı 23 Nisan kutlamasında "Belki de Sensin" el işi atölyesi, Mini Disco (Soytarı Tiyatro Topluluğu) ve Mini Tiyatro (Depo Tiyatro Topluluğu) çocuklar ile buluştu. Gençlik Merkezleri'nin Anadolu Üniversitesi ile yürüttüğü "Topluma Hizmet Uygulaması" derslerinde yapılan kitap ayracı ve rozet gibi hediyeler de etkinlik kapsamında çocuklara armağan edildi. 'nı kutlayarak keyifli bir gün geçiren çocuklar ve aileleri de etkinlikten ötürü mutlu olduklarını belirterek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

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Lösemili çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
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