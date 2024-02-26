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ABD dolarında toparlanma ons altını geriletti

Altın fiyatları yükselen ABD dolarının baskısıyla geriledi.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2024 08:40

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2024 08:40

Altın fiyatları yükselen ABD dolarının baskısıyla geriledi. Orta Doğu'da artan gerilimin güvenli liman arayışlarını artırması altın fiyatını Cuma günü 2 haftanın en yüksek seviyerine yaklaştırmıştı.

Ons altın bu sabah Cuma gününe göre yüzde 0,2 kayıpla 2032,55 dolardan işlem görüyor. Analistler destek seviyesi olanam 2025 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 2014 dolara kadar bir geri çekilme olabileceği belirtiliyor. Yukarıda ilk direnç 2039 dolar ve buranın aşılması halinde 2046 dolar görülebilir.

KCM Trade baş analisti Tim Waterer, "Altın yeni haftaya başlarken çoğunlukla doların yükselmesi nedeniyle hafif bir gevşeme gösterdi. Ancak, jeopolitik endişeler dağılmadı ve bu durum sarı metali güvenli liman açısından yatırımcıların radarında tutuyor" dedi,

Waterer, "Eğer sağlam ABD makro verileri Fed'in faizleri ne zaman indireceği konusunda tereddüt yaratmaya devam ederse, bu durum yatırımcılar başka yerlerde getiri peşinde koşabileceği için altın için daha fazla ters rüzgar yaratabilir" değerlendirmesini de yaptı.

Piyasa katılımcılarının odak noktası, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ve Perşembe günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine kaymış durumda.

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