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ABD dolarının güçlenmesi ons altını zayıflattı

Altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesiyle geriledi. Piyasada bu hafta gözler Fed'in beklenen faiz indiriminin boyutuna ilişkin bir işarte olabileceği değerlendirilen ABD istihdam verilerinde olacak

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 02 Eylül 2024 09:08

Spot altın ons başına 2.490,15 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,25 kayıpla 2497,12 dolar seviyesinde. Fed'in 17-18 Eylül'deki politika toplantısında faiz indirim döngüsünü başlatması bekleniyor. CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda 25 baz puanlık bir indirim için %69, 50 baz puanlık bir indirim için ise %31 şans görüyor.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde altın fiyatları haftaya yakın vadeli aralığında başlayabilir. Yatırımcılar, yaklaşan Fed toplantısı için 25 bp ve 50 bp kesinti arasındaki tartışmayı çözmeye yardımcı olacak bir dizi ekonomik veriye bakıyor" dedi

Bu hafta açıklanacak başlıca veriler ISM anketleri, JOLTS iş ilanları, ADP istihdamı ve tarım dışı istihdam raporu. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporunun istihdamın 165.000 arttığına ve işsizlik oranının %4,2'ye düştüğüne işaret etmesi bekleniyor.

Analistler ons altın için ilk destek olarak 2484 doları işaret ediyorlar. Buranın altına inilmesi halinde 2473 ve 2434 doların hedeflenebileceğini vurguluyorlar.

Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç 2511 dolar. Buranın aşılması halinde 2535 yine hedefe haline gelecek.

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