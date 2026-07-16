Altın için kritik ipucu! Fed’in Bej Kitabı’nda enflasyona ilişkin dikkat çeken tablo

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisinin mevcut görünümüne ilişkin hazırladığı temmuz ayı "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Rapora göre, mayıs sonu ile haziran ayını kapsayan dönemde ekonomik faaliyet ülkenin büyük bölümünde büyümesini sürdürürken, tüketici harcamaları, istihdam ve enflasyona ilişkin farklı eğilimler öne çıktı.

EKONOMİK FAALİYET 11 BÖLGEDE ARTTI

Fed'in değerlendirmesine göre, ekonomik faaliyet 12 bölgenin 11'inde "hafif ila orta" düzeyde artış gösterirken, yalnızca bir bölgede ekonomik aktivitede değişim yaşanmadı.

Raporda, özellikle yüksek seyreden yakıt fiyatlarının tüketicilerin diğer harcama kalemlerini baskıladığına dikkat çekildi. Bu nedenle tüketici harcamalarının sınırlı arttığı belirtilirken, bazı bölgelerde isteğe bağlı harcamalarda düşüş görüldüğü veya tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldiği ifade edildi.

Turizm sektöründe ise bazı bölgelerde Dünya Kupası ziyaretçilerinin etkisiyle hareketlilik yaşandığı aktarıldı.

BÜYÜME DEVAM EDECEK ANCAK BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Raporda, ekonomik büyümenin önümüzdeki aylarda da devam etmesinin beklendiği belirtilirken, bazı bölgelerin özellikle yakıt maliyetlerine ilişkin görünümde yüksek belirsizlik bulunduğuna işaret ettiği kaydedildi.

İSTİHDAM VE ÜCRETLERDE ILIMLI ARTIŞ

Fed raporunda istihdamın genel olarak yükseldiği belirtilirken, 5 bölgede istihdamın hafif, orta veya güçlü şekilde arttığı, 7 bölgede ise çok az değişim yaşandığı ya da istihdamın sabit kaldığı bildirildi.

İmalat, inşaat ve perakende başta olmak üzere birçok sektörde işe alımların sürdüğü ifade edilen raporda, bazı bölgelerde istihdam kayıpları yaşansa da bunların sınırlı düzeyde kaldığı vurgulandı.

Ücret artışlarının ise çoğu bölgede hafif ila orta seviyede gerçekleştiği, yalnızca iki bölgede ücretlerde sınırlı artış görüldüğü aktarıldı.

FİYAT ARTIŞI BEKLENTİLERİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Raporda fiyatların genel olarak orta düzeyde artmaya devam ettiği belirtilerek, "9 bölge orta düzeyde, 2 bölge güçlü ve bir bölge hafif fiyat artışı bildirdi. Önceki raporlama dönemine kıyasla fiyat artış hızı tüm bölgelerde aynı kaldı veya yavaşladı." ifadelerine yer verildi.

İş gücü dışındaki maliyetlerde hizmetler, inşaat ve imalat sektörlerinde artış yaşandığına dikkat çekilen raporda, bu yükselişin büyük ölçüde enerji, ulaşım ve hammadde maliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Fed'in görüştüğü bazı kesimlerin ise söz konusu maliyet artışlarını Orta Doğu'daki çatışmalar ve gümrük tarifeleriyle ilişkilendirdiği aktarıldı.

Raporda tüketici fiyatlarının yükselmeyi sürdürdüğü belirtilirken, "Önümüzdeki aylara ilişkin fiyat artışı beklentileri bölgeler arasında farklılık gösterdi. Bazı bölgelerde enflasyonun mevcut hızında devam etmesi, diğer bölgelerde kısmen düşen yakıt fiyatları nedeniyle enflasyonun yavaşlaması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fed'in enflasyona ilişkin değerlendirmeleri, para politikasına yönelik beklentiler açısından da önem taşıyor. Enflasyon baskısının kontrol altına alınabileceğine yönelik işaretler, Fed'in faiz artışlarında daha temkinli hareket edebileceği beklentisini güçlendirebilir.

Bu senaryo, ABD tahvil faizleri ve dolar üzerinde baskı oluşturabileceği için faiz getirisi bulunmayan altın açısından destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.