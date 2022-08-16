Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 17 bin lira, en yüksek 1 milyon 36 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 34 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 681 milyon 145 bin 442,88 lira, işlem miktarı ise 1.642,76 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 681 milyon 260 bin 691,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NBGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: