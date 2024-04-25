Rus mahkemesinden JPMorgan kararı

Rusya'da devlet bankası VTB'nin yurtdışında bloke edilen fonlarını geri almak için açtığı davada, Rusya'daki JPMorgan Chase banka hesaplarındaki fonlara el konulmasına karar verildi.

Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi, muhabir hesaplar ve bir yan kuruluş adına açılanlar da dahil olmak üzere Rusya'daki JP Morgan banka hesaplarındaki tüm fonlara el konulmasına karar verdiğini söyledi. Mahkeme, JP Morgan fonları tarafından tutulan menkul kıymetlere ve mülklere ya da jpmorgan.ru alan adına el koymadığını söyledi.

JP Morgan Chase geçtiğimiz hafta New York'ta VTB'ye dava açarak, Rusya'nın 2022'de ordusunu Ukrayna'ya göndermesi ve VTB'nin yaptırımlara maruz kalmasının ardından bloke edilen bir hesaptaki 439,5 milyon doları geri alma çabalarını durdurmuştu.

ABD'nin en büyük bankası, ABD yasalarının 439,5 milyon doları serbest bırakmasını yasakladığını ve Rusya'nın ikinci en büyük bankası olan VTB'nin Rusya'daki davayı kazanması halinde yurtdışındaki varlıklarına el koymaya çalışacağını söyledi.