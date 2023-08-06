Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 661 bin lira, en yüksek 1 milyon 707 bin lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 artarak 1 milyon 707 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 8 milyar 79 milyon 700 bin 90,32 lira, işlem miktarı ise 4.824,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 8 milyar 112 milyon 310 bin 896,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: