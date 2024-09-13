CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın

Altın rekor tazeledi

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 802 liradan işlem görüyor. Dün 2 bin 558 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 567 dolar seviyesinde bulunuyor.

Oluşturma Tarihi 13 Eylül 2024 10:13

Dün, ons altın fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 2 bin 789 liradan tamamladı.

Gram altın fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 802 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 270 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 558 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 567 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azalırken, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı öne çıkarken, bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.580 ve 2.600 doların direnç, 2.550 ve 2.530 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da şirket iflasları ilk yarıda %24,9 arttı Almanya'da şirket iflasları ilk yarıda %24,9 arttı 11 Eylül 2024 15:05
Amazon, İngiltere’ye 8 milyar sterlin yatırım yapacak Amazon, İngiltere'ye 8 milyar sterlin yatırım yapacak 11 Eylül 2024 14:42
Emtia piyasasının yıldızları altın ve gümüş oldu Emtia piyasasının yıldızları altın ve gümüş oldu 11 Eylül 2024 14:32
İngiltere Maliye Bakanı Reeves: Uzun vadeli kararlar alıyoruz İngiltere Maliye Bakanı Reeves: Uzun vadeli kararlar alıyoruz 11 Eylül 2024 14:25
İngiltere ekonomisi temmuzda büyümedi İngiltere ekonomisi temmuzda büyümedi 11 Eylül 2024 14:22
Harris ve Trump kozlarını canlı yayında paylaştı Harris ve Trump kozlarını canlı yayında paylaştı 11 Eylül 2024 14:00
OPEC’in petrol üretimi günlük 197 bin varil düştü OPEC'in petrol üretimi günlük 197 bin varil düştü 10 Eylül 2024 17:19
ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye güveni azaldı ABD'de küçük işletmelerin ekonomiye güveni azaldı 10 Eylül 2024 14:15
ECB’nin faiz indirimlerini yakın zamanda hızlandırması beklenmiyor ECB'nin faiz indirimlerini yakın zamanda hızlandırması beklenmiyor 10 Eylül 2024 11:47
Temmuz ayının dış ticaret endeksleri açıklandı Temmuz ayının dış ticaret endeksleri açıklandı 10 Eylül 2024 10:59
İngiltere’de işsizlik beklentilere paralel gerçekleşti İngiltere'de işsizlik beklentilere paralel gerçekleşti 10 Eylül 2024 10:46
Çin ihracatında güçlü artış sürüyor Çin ihracatında güçlü artış sürüyor 10 Eylül 2024 10:42
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler