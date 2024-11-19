Altın yeni haftada değer kazançlarını sürdürüyor

Altın ons ve gram tarafından yeni hafta toparlanarak başladı. Donald Trump'ın ABD başkanı olması ve ülkede para politikalarında yaşanacak gelişmelerden endişe edilmesi altın fiyatlarında sert kayıplara yol açtı. Altın pazartesi gününe yükselişle başlamasının ardından yönünü yukarı çevirdi. İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları…

FED KARARLARI BEKLENİYOR

Ons altın 2 bin 620 dolar seviyesinin üzerini zorlarken bir haftanın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyle ilgili olarak Federel Rezerv yetkililerinin açıklamalarına odaklandı.

CME FedWatch'a göre, Fed'in Aralık toplantısında çeyrek puanlık faiz indirimi beklentileri arttı. 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi yüzde 59 seviyesine geldi. Bu oran bir hafta önce yüzde 65'in üzerindeydi. Altın, artan jeopolitik riskler, Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliklerle yükselişini sürdürüyor.

19 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın ekranlarda 2 bin 917 lira seviyesinde görülürken Kapalıçarşı piyasasında 3.046,14 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 989 liradan yarım altın 9.976,00 liradan işlem görüyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu hafta altın fiyatlarının tepki alımları ile yükselebileceğini ifade ederek altın fiyatlarını destekleyen gelişmelerin masada olduğunu ifade etti.

2025'TE ALTIN NE KADAR OLACAK?

Memiş "Ben gram altın tarafında aralık ayı itibari ile yeniden yukarı yönlü hareketler bekliyorum ifadelerini kullanarak şunları kaydetti: Yılı 3 bin lira seviyesi üzerinde tamamlayabiliriz. 2024 yıl sonu beklentim 3 bin-3 bin 500 lira aralığındaydı. 2025 yılında yine yukarı yönlü hareketlerini sürdürecek.