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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 797 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 797 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 16:55

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 16:55

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 792 bin lira, en yüksek 1 milyon 847 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,5 azalışla 1 milyon 797 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 844 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 800 milyon 100 bin 181,53 lira, işlem miktarı ise 997,26 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 801 milyon 135 bin 681,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.844.000,00 1.975,00
En Düşük 1.792.000,00 1.970,00
En Yüksek 1.847.000,00 2.024,00
Kapanış 1.797.000,00 2.000,40
Ağırlıklı Ortalama 1.804.857,35 1.985,45
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.800.100.181,53
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 997,26
Toplam İşlem Adedi 40

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