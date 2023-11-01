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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 844 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 844 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 01 Kasım 2023 16:59

Son Güncelleme Tarihi 01 Kasım 2023 16:59

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 785 bin lira, en yüksek 1 milyon 844 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,4 artışla 1 milyon 844 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 801 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 884 milyon 784 bin 192,12 lira, işlem miktarı ise 491,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 894 milyon 758 bin 194,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.801.000,00 1.995,00
En Düşük 1.785.000,00 1.965,00
En Yüksek 1.844.000,00 2.019,60
Kapanış 1.844.000,00 1.975,00
Ağırlıklı Ortalama 1.801.267,22 1.977,72
Toplam İşlem Hacmi (TL) 884.784.192,12
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 491,65
Toplam İşlem Adedi 25

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%0,1562
ALTIN
996,67
%-0,3333
EURO
980,25
%-1,9746
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1.009,24
%0,9243
DOLAR
984,59
%-1,5412
ALTIN
1.005,04
%0,5042
EURO
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BORSA
1.038,03
%3,8026
DOLAR
1.085,36
%8,536
ALTIN
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%4
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