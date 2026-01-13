Gazprom'da bir ilk: Çin'e Avrupa'dan daha fazla doğal gaz ihraç edildi

Rus enerji devi Gazprom, geçen yıl Çin'e gönderilen doğalgaz miktarının ilk kez Avrupa'ya yapılan sevkiyatın üzerine çıktığını duyurdu.

Şirketin yazılı açıklamasında, Gazprom'un 2025 yılında komşu ülkelere yönelik doğalgaz ihracatını sürdürdüğü belirtildi. Buna göre, geçen yıl Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a yapılan doğalgaz sevkiyatı yüzde 22,2, Gürcistan'a yapılan sevkiyat ise yüzde 40,4 oranında arttı.

Açıklamada, Çin'e Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden toplam 38,8 milyar metreküp doğalgaz iletildiği bilgisi paylaşıldı ve bu miktarla birlikte Gazprom'un tarihinde ilk kez Çin'e Avrupa'dan daha fazla doğalgaz ihraç ettiği ifade edildi.

Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bölgedeki pazar payı belirgin şekilde azalan Gazprom'un, enerji gelirlerindeki kayıpları telafi etmek için Asya ülkeleriyle işbirliğini derinleştirmeye çalıştığı belirtildi.

Şirket ayrıca, mevcut Sibirya'nın Gücü hattına ek olarak, yıllık 50 milyar metreküp kapasiteye sahip olması planlanan ve Moğolistan üzerinden Çin'e gaz taşıyacak Sibirya'nın Gücü 2 Projesi üzerinde de çalışmaların devam ettiğini aktardı.