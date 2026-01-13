JPMorgan'dan Fed için faiz öngörüsü

CANLI BORSA
JPMorgan'ın ekonomistleri, artık bu yıl ABD Merkez Bankası'ndan (FED) faiz indirimi yapmasını beklemiyor. JPMorgan analistleri, Cuma günü açıklanan aralık ayı istihdam verilerinden dolayı tahminlerini revize ederek sonraki yıl için bir faiz artışı öngörüyor.

13 Ocak 2026

Michael Feroli, Phoebe White ve Jay Barry'nin de yer aldığı ekibin 9 Ocak tarihli değerlendirmesinde, "Fed'in 2026 boyunca faizleri sabit tutacağını öngörüyoruz; ancak piyasanın istihdamdaki zayıflığı fiyatlamaya isteksiz davranması ve odağın Fed başkanlığı yarışına kayması nedeniyle ek risk priminin birkaç ay daha sürmesi olası" ifadeleri kullanıldı.

JPMorgan, Aralık ayı istihdam verilerinde işsizlik oranının yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e gerilemesinin, işgücü piyasasındaki yavaşlama endişelerini azalttığını belirterek, ikinci çeyrekte daha sıkı bir istihdam tablosu beklediklerini aktardı.

Banka stratejistleri, Fed'in 2027 yılında 25 baz puanlık bir artışla faizleri üçüncü çeyrekte yüzde 3,75–4,00 aralığına çıkaracağı tahmininde bulunuyor.

Citigroup, Morgan Stanley ve Barclays de istihdam verilerinin ardından Fed projeksiyonlarını güncelledi. Citi, ilk faiz indiriminin Mart ayında, Morgan Stanley ve Barclays ise Haziran ayında gerçekleşmesini bekliyor.

