İngiltere'de perakende satış büyümesi aralıkta yavaşladı

British Retail Consortium verilerine göre, toplam perakende satış büyümesi geçen ay yıllık bazda yalnızca yüzde 1,2'ye yavaşladı. Bu oran, 2024 Aralık ayındaki yüzde 3,2 büyümenin oldukça altında kaldı.

Veriler, Barclays Bankası'nın ayrı bir çalışmasıyla da örtüştü. Banka, banka kartı ve kredi kartı harcamalarının aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 azaldığını açıkladı. Bu düşüş, İngiltere'nin Covid-19 kısıtlamaları altında olduğu Şubat 2021'den bu yana görülen en sert gerileme olarak kayda geçti.

BRC, zayıf performansın özellikle tatil sezonuna yönelik hediye satışlarının beklentilerin altında kalmasından kaynaklandığını belirtti. Birçok İngiliz tüketicinin büyük harcamalar için geleneksel Boxing Day ve ocak ayı indirimlerini beklemeyi tercih ettiği ifade edildi.

Buna karşın gıda satışları yılbaşı döneminde olumlu ayrıştı. Aralık ayında market satışları yıllık bazda %3,1 artış gösterdi. Bu artışta devam eden gıda enflasyonunun etkili olduğu vurgulandı.

Zorlu Noel dönemi, halihazırda zayıf tüketici güveni ve artan personel maliyetleriyle mücadele eden perakendeciler üzerindeki baskıyı artırdı. Geçen hafta Tesco ve J Sainsbury gibi büyük perakendecilerin hisseleri, Noel döneminde beklentilerin altında kalan satış rakamlarının ardından gerilemişti.

KPMG'nin BRC ile birlikte hazırladığı verileri değerlendiren KPMG'nin İngiltere tüketici, perakende ve eğlence başkanı Linda Ellett, "Artan ev masrafları nedeniyle tüketicilerin harcamaları kısması nedeniyle perakendeciler için zorlayıcı bir dönem olmaya devam ediyor" dedi.