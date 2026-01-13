CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de perakende satış büyümesi aralıkta yavaşladı

İngiltere'de perakende satış büyümesi aralıkta yavaşladı

İngiltere'de perakende satış büyümesi aralıkta üst üste 4. ay yavaşladı. Sektör temsilcileri, tüketicilerin yeni yıl sonrası indirimleri bekleyerek harcamalarını ertelediğini belirtiyor.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 09:00

British Retail Consortium verilerine göre, toplam perakende satış büyümesi geçen ay yıllık bazda yalnızca yüzde 1,2'ye yavaşladı. Bu oran, 2024 Aralık ayındaki yüzde 3,2 büyümenin oldukça altında kaldı.

Veriler, Barclays Bankası'nın ayrı bir çalışmasıyla da örtüştü. Banka, banka kartı ve kredi kartı harcamalarının aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 azaldığını açıkladı. Bu düşüş, İngiltere'nin Covid-19 kısıtlamaları altında olduğu Şubat 2021'den bu yana görülen en sert gerileme olarak kayda geçti.

BRC, zayıf performansın özellikle tatil sezonuna yönelik hediye satışlarının beklentilerin altında kalmasından kaynaklandığını belirtti. Birçok İngiliz tüketicinin büyük harcamalar için geleneksel Boxing Day ve ocak ayı indirimlerini beklemeyi tercih ettiği ifade edildi.

Buna karşın gıda satışları yılbaşı döneminde olumlu ayrıştı. Aralık ayında market satışları yıllık bazda %3,1 artış gösterdi. Bu artışta devam eden gıda enflasyonunun etkili olduğu vurgulandı.

Zorlu Noel dönemi, halihazırda zayıf tüketici güveni ve artan personel maliyetleriyle mücadele eden perakendeciler üzerindeki baskıyı artırdı. Geçen hafta Tesco ve J Sainsbury gibi büyük perakendecilerin hisseleri, Noel döneminde beklentilerin altında kalan satış rakamlarının ardından gerilemişti.

KPMG'nin BRC ile birlikte hazırladığı verileri değerlendiren KPMG'nin İngiltere tüketici, perakende ve eğlence başkanı Linda Ellett, "Artan ev masrafları nedeniyle tüketicilerin harcamaları kısması nedeniyle perakendeciler için zorlayıcı bir dönem olmaya devam ediyor" dedi.

İlginizi Çekebilir
Piyasalarda Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim Piyasalarda Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim 12 Ocak 2026 09:13
Goldman Sachs’tan petrol beklentisi Goldman Sachs'tan petrol beklentisi 12 Ocak 2026 09:08
ABD’den nadir toprak elementleri hamlesi: G7 bakanları toplanıyor ABD’den nadir toprak elementleri hamlesi: G7 bakanları toplanıyor 12 Ocak 2026 09:00
Mobil ödeme limitine 5 bin euro sınırı Mobil ödeme limitine 5 bin euro sınırı 12 Ocak 2026 08:52
Çin yuanı güçleniyor Çin yuanı güçleniyor 12 Ocak 2026 08:33
Goldman’dan Fed tahmini: Faiz indirimi haziran ve eylülde olabilir Goldman'dan Fed tahmini: Faiz indirimi haziran ve eylülde olabilir 12 Ocak 2026 08:12
Powell, ABD Adalet Bakanlığından ’cezai iddianame’ tehdidi aldığını açıkladı Powell, ABD Adalet Bakanlığından 'cezai iddianame' tehdidi aldığını açıkladı 12 Ocak 2026 07:58
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 09 Ocak 2026 16:57
ABD’de tarım dışı istihdam arttı ABD'de tarım dışı istihdam arttı 09 Ocak 2026 16:41
Meta, nükleer enerji anlaşmalarıyla veri merkezlerine güç sağlayacak Meta, nükleer enerji anlaşmalarıyla veri merkezlerine güç sağlayacak 09 Ocak 2026 15:52
Avrupa’da konut fiyatları arttı Avrupa'da konut fiyatları arttı 09 Ocak 2026 14:37
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar kasımda arttı Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttı 09 Ocak 2026 14:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.254,8300 Değişim 150,74 Son veri saati:
Düşük 12228,02 Yüksek 12378,76
Açılış
43,169 Değişim 0,0493 Son veri saati:
Düşük 43,109 Yüksek 43,1583
Açılış
50,397 Değişim 0,0719 Son veri saati:
Düşük 50,3234 Yüksek 50,3953
Açılış
6.375,2490 Değişim 43,575 Son veri saati:
Düşük 6347,902 Yüksek 6391,477
Açılış
118,5202 Değişim 3,6228 Son veri saati:
Düşük 115,7751 Yüksek 119,3979
Açılış
BİST En Aktif Hisseler