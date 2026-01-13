Goldman Sachs'dan 2027 için petrol öngörüsü: Kademeli toparlanma sürecine girilecek

Goldman Sachs, fiyatların bu yılın son çeyreğinde dip seviyeyi gördükten sonra, önceki tahminlere kıyasla daha geç bir iyileşme sürecine gireceğini belirtti.

Analistler, ABD, Venezuela ve Rusya'dan gelen ek arzın etkisiyle 2027 yılı Brent ve WTI fiyat öngörülerini varil başına 5 dolar düşürdü. Revize edilen tahminlere göre, 2027'de Brent petrolün ortalama fiyatı 58 dolar/varil, WTI'ın ise 54 dolar/varil olacak.

Goldman Sachs, 2026 yılı için öngörülerini sabit tuttu. Banka, gelecek yıl Brent petrolün ortalama 56 dolar/varil, WTI'ın ise 52 dolar/varil seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, piyasada günlük 2,3 milyon varillik arz fazlası öngörüyor.