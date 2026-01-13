CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Japonya borsasında rekor! Nikkei 225 tarihi zirveye ulaştı

Japonya borsasında rekor! Nikkei 225 tarihi zirveye ulaştı

Japonya’da Nikkei 225 endeksi, piyasaların tatil sonrası açılmasıyla birlikte rekor seviyeye yükseldi.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 09:07

Yatırımcılar, Başbakan Sanae Takaichi'nin koalisyon hükümetinin parlamentodaki çoğunluğunu güçlendirmek amacıyla erken seçim çağrısı yapabileceği ve bunun mali harcamaları artırnacağı beklentisiyle hisse senetlerine yöneldi.

Nikkei 225 endeksi gün içinde yüzde 3,6'ya kadar yükselerek 53.814,79 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve şu sıralarda yüzde 3,15 artışla 53575,87 puandal. Geniş tabanlı Topix endeksi de yüzde 2,4 artışla 3.599,31 puana çıkarak rekor kırdı.

Önceki gün ABD'de Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin de tarihi zirvelere ulaşması, Tokyo piyasalarındaki iyimserliği destekledi. ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed Başkanı Jerome Powell hakkında başlattığı soruşturma ise yatırımcıları büyük ölçüde tedirgin etmedi.

Nomura Securities'ten stratejist Maki Sawada, erken seçim beklentisinin "daha proaktif mali harcamalar, zayıf yen, yükselen hisseler ve düşen tahvil fiyatları" anlamına geldiğinin piyasalarda yaygın bir görüş olduğunu belirtti.

Zayıflayan yen ihracatçı şirketleri desteklerken, otomotiv hisselerinde Toyota yüzde 5,1, Subaru yüzde 4,1 yükseldi. Yarı iletken hisseleri öne çıktı; Advantest yüzde 8,4, Tokyo Electron yüzde 7,7 değer kazandı.

Nikkei 225'teki 225 hissenin 209'u yükseldi, 16'sı geriledi.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 63,15 dolar Brent petrolün varili 63,15 dolar 12 Ocak 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 12 Ocak 2026 09:33
İngiltere’de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı İngiltere'de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı 12 Ocak 2026 09:19
Piyasalarda Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim Piyasalarda Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim 12 Ocak 2026 09:13
Goldman Sachs’tan petrol beklentisi Goldman Sachs'tan petrol beklentisi 12 Ocak 2026 09:08
ABD’den nadir toprak elementleri hamlesi: G7 bakanları toplanıyor ABD’den nadir toprak elementleri hamlesi: G7 bakanları toplanıyor 12 Ocak 2026 09:00
Mobil ödeme limitine 5 bin euro sınırı Mobil ödeme limitine 5 bin euro sınırı 12 Ocak 2026 08:52
Çin yuanı güçleniyor Çin yuanı güçleniyor 12 Ocak 2026 08:33
Goldman’dan Fed tahmini: Faiz indirimi haziran ve eylülde olabilir Goldman'dan Fed tahmini: Faiz indirimi haziran ve eylülde olabilir 12 Ocak 2026 08:12
Powell, ABD Adalet Bakanlığından ’cezai iddianame’ tehdidi aldığını açıkladı Powell, ABD Adalet Bakanlığından 'cezai iddianame' tehdidi aldığını açıkladı 12 Ocak 2026 07:58
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 09 Ocak 2026 16:57
ABD’de tarım dışı istihdam arttı ABD'de tarım dışı istihdam arttı 09 Ocak 2026 16:41
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.254,8300 Değişim 150,74 Son veri saati:
Düşük 12228,02 Yüksek 12378,76
Açılış
43,1719 Değişim 0,0493 Son veri saati:
Düşük 43,109 Yüksek 43,1583
Açılış
50,388 Değişim 0,0719 Son veri saati:
Düşük 50,3234 Yüksek 50,3953
Açılış
6.372,6500 Değişim 43,575 Son veri saati:
Düşük 6347,902 Yüksek 6391,477
Açılış
118,4240 Değişim 3,6228 Son veri saati:
Düşük 115,7751 Yüksek 119,3979
Açılış
BİST En Aktif Hisseler