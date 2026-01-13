CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,17 yükselişle 13.930,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 09:39

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,99 artışla 13.907,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 13.952,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,17 üzerinde 13.930,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve jeopolitik gerilimlere rağmen teknoloji ve savunma şirketi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile konut satışlarının İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yılına ilişkin cari denge beklentisi ise 26 milyar 520 milyon dolar açık oldu.

İlginizi Çekebilir
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı 12 Ocak 2026 10:07
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor 12 Ocak 2026 10:06
Brent petrolün varili 63,15 dolar Brent petrolün varili 63,15 dolar 12 Ocak 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 12 Ocak 2026 09:33
İngiltere’de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı İngiltere'de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı 12 Ocak 2026 09:19
Piyasalarda Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim Piyasalarda Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim 12 Ocak 2026 09:13
Goldman Sachs’tan petrol beklentisi Goldman Sachs'tan petrol beklentisi 12 Ocak 2026 09:08
ABD’den nadir toprak elementleri hamlesi: G7 bakanları toplanıyor ABD’den nadir toprak elementleri hamlesi: G7 bakanları toplanıyor 12 Ocak 2026 09:00
Mobil ödeme limitine 5 bin euro sınırı Mobil ödeme limitine 5 bin euro sınırı 12 Ocak 2026 08:52
Çin yuanı güçleniyor Çin yuanı güçleniyor 12 Ocak 2026 08:33
Goldman’dan Fed tahmini: Faiz indirimi haziran ve eylülde olabilir Goldman'dan Fed tahmini: Faiz indirimi haziran ve eylülde olabilir 12 Ocak 2026 08:12
Powell, ABD Adalet Bakanlığından ’cezai iddianame’ tehdidi aldığını açıkladı Powell, ABD Adalet Bakanlığından 'cezai iddianame' tehdidi aldığını açıkladı 12 Ocak 2026 07:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.254,8300 Değişim 150,74 Son veri saati:
Düşük 12228,02 Yüksek 12378,76
Açılış
43,1623 Değişim 0,0493 Son veri saati:
Düşük 43,109 Yüksek 43,1583
Açılış
50,3455 Değişim 0,0723 Son veri saati:
Düşük 50,323 Yüksek 50,3953
Açılış
6.361,8480 Değişim 43,575 Son veri saati:
Düşük 6347,902 Yüksek 6391,477
Açılış
118,0923 Değişim 3,6228 Son veri saati:
Düşük 115,7751 Yüksek 119,3979
Açılış
BİST En Aktif Hisseler