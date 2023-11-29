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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 880 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 880 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2023 17:37

Son Güncelleme Tarihi 29 Kasım 2023 17:37

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 880 bin lira, en yüksek 1 milyon 933 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 1 milyon 880 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 907 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 932 milyon 7 bin 870,94 lira, işlem miktarı ise 488,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 872 milyon 931 bin 14 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya, Safa Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.907.000,00 2.045,60
En Düşük 1.880.000,00 2.069,60
En Yüksek 1.933.000,00 2.078,60
Kapanış 1.880.000,00 2.077,10
Ağırlıklı Ortalama 1.900.809,21 2.077,05
Toplam İşlem Hacmi (TL) 932.007.870,94
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 488,95
Toplam İşlem Adedi 43

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