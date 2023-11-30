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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 923 bin 512 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 923 bin 512 liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 30 Kasım 2023 17:02

Son Güncelleme Tarihi 30 Kasım 2023 17:02

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 872 bin lira, en yüksek 1 milyon 946 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,3 artışla 1 milyon 923 bin 512 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 880 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 320 milyon 993 bin 42,60 lira, işlem miktarı ise 1.226,67 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 321 milyon 453 bin 819,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.880.000,00 2.077,10
En Düşük 1.872.000,00 2.020,00
En Yüksek 1.946.500,00 2.040,60
Kapanış 1.923.512,00 2.020,00
Ağırlıklı Ortalama 1.906.029,56 2.023,35
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.320.993,042,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.226,67
Toplam İşlem Adedi 50

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